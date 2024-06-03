Постоянными ударами РФ пытается вытеснить население из Харькова, как они это делали в сирийском Алеппо, - Литвиненко

По самому худшему сценарию Россия может повторить с Харьковом стратегию, которую применила при уничтожении сирийского города Алеппо.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Секретарь СНБО напомнил, что в 2016 году российские военно-воздушные силы уничтожили системы электроснабжения и водоснабжения, а также разбомбили больницы и школы в Алеппо. Численность населения города упала до одной трети от довоенного уровня. Россияне просто вытеснили население Алеппо, и то же они хотят практиковать в отношении Харькова, считает Литвиненко.

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По словам Литвиненко, стратегия РФ по захвату городов может изменяться с течением войны. Он напомнил, что Россия фактически стерла с лица земли портовый город Мариуполь в Донецкой области в первые недели войны частично из-за просчета относительно того, насколько сложно будет его захватить.

По его словам, российские военные планировщики предполагали, что сравнительно легковооруженная маневренная армия будет быстро продвигаться в Украине, деморализует и уничтожит украинское сопротивление. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, российская армия вернулась к устаревшим привычкам советской армии, используя для продвижения массированную артиллерию и бронетехнику, отметил секретарь СНБО.

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