Полицейские задержали четырех человек, связанных с нападением на украинских волонтеров в Праге, - СМИ
Чешские правоохранители задержали четырех человек, причастных к нападению на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что все четверо были задержаны в аэропорту Праги.
В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений.
"В связи с тем, что расследование этого дела еще продолжается, мы не будем пока предоставлять никакой дополнительной информации по нему", - заявили чешские правоохранители.
Напомним, 1 июня на Староместской площади в центре столицы Чехии Праги русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.