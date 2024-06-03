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Полицейские задержали четырех человек, связанных с нападением на украинских волонтеров в Праге, - СМИ

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Напад на волонтерів у Празі: поліцейські затримали 4 людей

Чешские правоохранители задержали четырех человек, причастных к нападению на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что все четверо были задержаны в аэропорту Праги.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений.

"В связи с тем, что расследование этого дела еще продолжается, мы не будем пока предоставлять никакой дополнительной информации по нему", - заявили чешские правоохранители.

Напомним, 1 июня на Староместской площади в центре столицы Чехии Праги русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

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Топ комментарии

  • Igor Grytselyak
    Дивує інше(В Чехії купа чоловіків з України,котрі не працюють,могли б підстрахувати цих,а коли москалі підскочили там їх і *********".
  • Грицько Злий
    А зразу цих кацапських тварин можна було затримати?
  • littwa
    Хай присядуть 2-3 роки. Ех жаль тюрьма там 3-зірковий готель, лаптєногі там як на курорті будуть
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