С временно оккупированных Россией территорий вернули еще шестерых детей

Команда Save Ukraine помогла выехать с временно оккупированных Россией территорий трем украинским семьям с шестью детьми, трое из которых полусироты.

Об этом сообщил в Telegram руководитель организации Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Кулеба, отец одной из семей погиб на глазах своих троих детей от российского снаряда, который попал во двор.

Дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями, как российские захватчики били и пытали их отца. После увиденного младший сын семьи перестал говорить. Оккупанты также угрожали и детям.

"Они им говорили, что отца убьют, маму заставят обслуживать российских военных, а их заберут в интернат. И жить в таких условиях уже было невозможно", - рассказал глава организации Save Ukraine.

Он добавил, что сейчас и взрослые, и дети находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что благодаря усилиям команды Save Ukraine удалось вернуть в Украину пять похищенных Россией детей-сирот - воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области.

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