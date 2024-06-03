За сутки бойцы ВСУ на Харьковском направлении уничтожили три склада с боеприпасами и 12 блиндажей оккупантов, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин
На Харьковском направлении ВСУ продолжают уничтожать живую силу и военную технику врага. В частности, в течение последних суток Силам обороны удалось уничтожить три склада с боеприпасами, один склад горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.
Об этом в комментарии изданию LIGA.net рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал Волошин, с начала суток захватчики активизировались на Харьковском направлении: продолжается бой возле Липцев, а также бои идут в городе Волчанск. В то же время украинские защитники наносят потери врагу.
По словам представителя ОСГВ "Хортица", в течение последних суток россияне на Харьковском направлении потеряли 130 человек, из них 59 - безвозвратные, а также 40 единиц вооружений и военной техники.
В частности, по его словам, ВСУ уничтожили три танка, артиллерийскую систему врага, 14 беспилотников, 12 автомобилей и три единицы специальной техники. Другая техника врага получила повреждения.
Кроме этого, Силы обороны ударили по 3 складам с боеприпасами, одиному складу с горюче-смазочными материалами и 12 блиндажейам оккупантов.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что российские захватчики начали активнее действовать на Ореховском направлении.