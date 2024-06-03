США могут расширить разрешение на применение своего оружия по территории РФ, учитывая развитие ситуации на поле боя, - Белый дом

Соединенные Штаты могут расширить возможности использования переданного Украине оружия, если этого потребует ситуация на поле боя.

Об этом заявил в понедельник во время пресс-брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не буду опережать решения, которые принимаются", - отметил он, когда его спросили, планирует ли администрация США расширить разрешение на применение Украиной американского оружия для ударов по целям в РФ.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты меняют и развивают свою поддержку Украины в соответствии с развитием ситуации на поле боя.

"И я не ожидал бы, что этот общий подход изменится в ближайшие недели и месяцы. Посмотрим, как пойдут дела", - заверил он.

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Кроме того он прокомментировал высказывания президента Украины в контексте решения Белого дома частично разблокировать запрет на удары по РФ, а также о том, что ВСУ нуждаются в большей свободе действий.

"Кто может обвинять президента Зеленского в том, что он хочет получить больше вооружений, а также больше возможностей использовать эти вооружения в то время, когда его страна продолжает подвергаться нападениям?" - подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат тесно контактировать с украинской стороной, чтобы эффективно удовлетворять потребности ВСУ на поле боя.

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Американское оружие

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Как писало The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.