Участие в Глобальном саммите мира Гаррис вместо Байдена не умаляет уровня поддержки Украины со стороны США, - Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал уровень представительства США на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на онлайн-брифинг Кирби, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель администрации США заявил, что участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии вице-президента Камалы Гаррис, а не президента Джо Байдена не умаляет уровня поддержки Украины со стороны Вашингтона. По его словам, американская поддержка Украины остается неизменной.

Он также подчеркнул большую и решительную поддержку Украины со стороны главы Белого дома.

"В мире нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее, чем Джо Байден... Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем США", - сказал представитель администрации Байдена.

Он также добавил, что Вашингтон поддерживает украинскую Формулу мира.

Напомним, что в понедельник, 3 июня, стало известно, что США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут представлять вице-президент Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.