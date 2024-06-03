ООН подтвердила свое участие в Глобальном саммите мира

В Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет иметь представителей на Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом заявил на пресс-брифинге в понедельник заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак.

Отвечая на просьбу Укринформа прокомментировать попытки России и ее сторонников сорвать форум, Гак сказал: "Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать (в Саммите, - ред.). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет".

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Сейчас известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.