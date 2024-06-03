Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян. В городе продолжаются бои, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

Под Волчанском на Харьковском направлении украинские защитники взяли в плен около 60 российских захватчиков.

Об этом в комментарии изданию LIGA.net рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Волошин, российских пленных Силы обороны взяли в воскресенье, 2 июня.

По состоянию на понедельник, 3 июня, в городе Волчанск идут бои.

К слову, несколькими днями ранее Волошин рассказывал, что Силы обороны контролируют Волчанск примерно на 70%.

В понедельник, 3 июня, спикер ОСУВ "Хортица" рассказал об успехах ВСУ на Харьковском направлении. В частности, по его словам, за сутки Силы обороны уничтожили три склада с боеприпасами, один склад с горюче-смазочными материалами и 12 блиндажей оккупантов. Захватчики потеряли 130 человек, из них 59 - безвозвратные.

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