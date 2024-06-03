РФ усилила информационные операции против Евросоюза перед выборами в Европарламент, - Боррель

Перед выборами в Европарламент, которые состоятся с 6 по 9 июня, россияне усиливают кампании против ЕС для насыщения инфопространства фейками.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.

Он отметил, что после начала российской войны против Украины недружественные иностранные игроки, в частности РФ, усилили операции по информационным манипуляциям во всей Европе и за ее пределами.

"Эти операции являются частью более широких гибридных и кибернетических атак, которые зарубежные государства, и особенно Россия, применяют против нас и наших партнеров", - пояснил Боррель.

Он напомнил, что с 6 по 9 июня жители стран Европы будут выбирать новый состав Европарламента, который будет определять дальнейшее развитие ЕС, главные направления внутренней и внешней политики, а также пути преодоления вызовов. Глава дипломатии отметил, что накануне выборов количество информационных манипуляций со стороны РФ значительно возросло.

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"Государственные информационные кампании при спонсорстве России направлены на то, чтобы наводнить информационное пространство ЕС ложным контентом, и это является угрозой для проведения наших демократических дебатов, особенно во времена выборов", - подчеркнул Высокий представитель.

По его словам, прокремлевские платформы пытаются не только загрязнить информационную среду внутри ЕС, но и запятнать его репутацию во всем мире, в частности на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Азии.

Однако, как утверждает Боррель, у Брюсселя есть необходимые ресурсы для эффективного противодействия вредным иностранным влияниям, особенно во время выборов в Европарламент. Также он подчеркнул, что европейские граждане на личном уровне должны сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой внешних информационных манипуляций.

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