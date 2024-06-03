В течение дня российским обстрелам подверглись 7 громад Сумщины: зафиксирован 61 взрыв

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

В частности, оккупанты обстреляли:

Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (5 взрывов).

Николаевская громада: был обстрел из артиллерии (5 взрывов).

Хотинская громада: враг нанес удары из минометов (19 взрывов) и танка (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (11 взрывов).

Краснопольская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады. Также нанесены удары из артиллерии (3 взрыва), обстрелы FPV дронами (3 взрыва) и сброс с БПЛА взрывных устройств (8 взрывов).

Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (2 взрыва).

Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва).

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