В течение дня российским обстрелам подверглись 7 громад Сумщины: зафиксирован 61 взрыв
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В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
В частности, оккупанты обстреляли:
- Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (5 взрывов).
- Николаевская громада: был обстрел из артиллерии (5 взрывов).
- Хотинская громада: враг нанес удары из минометов (19 взрывов) и танка (1 взрыв).
- Белопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (11 взрывов).
- Краснопольская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады. Также нанесены удары из артиллерии (3 взрыва), обстрелы FPV дронами (3 взрыва) и сброс с БПЛА взрывных устройств (8 взрывов).
- Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (2 взрыва).
- Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва).