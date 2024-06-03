Бельгия предлагает лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

Бельгия предлагает правительствам стран-членов ЕС начать процедуру лишения права голоса Венгрии.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Лябиб выступила за то, чтобы применить к Венгрии процедуру выражения недоверия по статье 7-й Договора о ЕС. "У нас есть Европа, которая трудно продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства, в частности одно государство, все чаще принимают позицию блокировки и вето. Я думаю, что мы должны иметь смелость принимать решения: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца - что предусматривает лишение права вето", - сказала она.

"Это момент истины. Или мы будем выполнять свои обязанности, что требует политического мужества и силы воли. Или мы внедряем механизмы, которые не работают. И поэтому мы должны выбрать. Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. Если это не работает, мы должны это реформировать. Это будущее ЕС", - добавила министр.

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В июле Венгрия должна принять председательство в Совете ЕС до конца 2024 года. Это даст ей больше полномочий определять повестку дня и приоритеты Евросоюза. Соответственно, под угрозой - военная помощь Украине, санкции против России, продвижение Украины к членству в ЕС.