Италия готовит новый пакет помощи Украине, в котором предусмотрена система ПВО SAMP/T, - глава МИД Таяни

Глава внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни подтвердил намерения Рима передать Украине систему противовоздушной обороны SAMP/T. Она поступит Киеву в рамках 9-го пакета военной помощи.

Об этом Таяни рассказал в эфире радиостанции Rai Radio1, пишет "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Италии подтвердил, что правительство его страны готовит очередной пакет военной помощи для Украины. Однако его содержание он не стал разглашать.

"Но известно, что мы пришлем SAMP-T, который является средством противовоздушной обороны, то есть защиту, о которой нас попросила сама Украина, это не является тайной", - сказал дипломат, подтвердив информацию, которая накануне появилась в СМИ.

Также глава итальянского МИД заявил, что его государство не будет отправлять своих военных в Украину. Кроме этого, он повторил свое недавнее заявление о том, что итальянское оружие не может быть использовано Силами обороны Украины для ударов по территории России.

Напомним, что в понедельник, 3 июня, СМИ сообщили, что Италия собирается передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны SAMP-T. Первая такая установка была передана Украине в 2023 году. К слову, это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты. Также SAMP/T способна отслеживать десятки целей и перехватывать 10 ракет одновременно.

Читайте также: Италия против использования ее оружия для ударов по РФ, - глава МИД Таяни