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НАТО имеет 2-3 года, чтобы подготовиться к войне с РФ, - глава Вооруженных сил Норвегии Кристоферсен

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Росія може напасти на НАТО за 2-3 роки

Глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что у Североатлантического альянса есть еще два-три года для того, чтобы подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.

Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Генерал отметил, что ранее в НАТО давали России до десяти лет для восстановления военного потенциала, истощенного полномасштабным вторжением в Украину.

"Но я думаю, что теперь у нас снова менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России. У нее уйдет определенное время, что дает нам окно на следующие два-три года, чтобы восстановить наши силы, восстановить наши запасы одновременно с поддержкой Украины",- сказал Кристофферсен.

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По его словам, за последний год позиции России у границ его страны значительно не изменились, и это позволяет Осло выполнить требования для усиления обороноспособности, о которых договорились в рамках НАТО.

"Поэтому мы можем наполнить эти планы и эти решения содержанием в течение следующих лет, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему, что может произойти", - резюмировал глава Вооруженных сил Норвегии.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявляла, что несмотря на то, что прямой военной угрозы со стороны РФ для НАТО нет, однако страны-члены Альянса готовятся к различным сценариям, в частности нападения российских войск.

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Топ комментарии

  • piligrim
    то, може, тавой, краще придушити ту гніду зараз, а не чекати на третю світову?...
  • Луиза Пивдень
    Так ,нарешті НАТО зрозуміло шо у московії весь нацзборняк хочуть прийти до ЄС...гвалтувати ,вбивати ,грабувати ...відпрацювали показово в Україні ,переляк отримали ЄС... питання до НАТО , ви скоти безполі ...чому все це допустили ...війну ,знущання з українців ?! Де ваші мізки були 20 потому ?!!!
  • Yevhenii
    Да шо ви всі рогами впираєтесть в цих кацапів. Кацапи зможуть! А не зможуть кацапи то косоокі чи іранці з кндр зроблять.
    На сьогодні кндр вже виробляє стільки снарядів скільки вся обєднана європа.
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