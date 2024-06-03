Швейцария мобилизовала 4 тыс. военных для охраны Глобального саммита мира. Район проведения конференции будут патрулировать истребители, - El Mundo

Армия Швейцарии с понедельника, 3 июня, мобилизовала около 4 тысяч военнослужащих. Их привлекут для охраны Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня на курорте Биргеншток, что вблизи города Люцерн.

Об этом пишет El Mundo, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, военнослужащие будут помогать в обеспечении безопасности мирного саммита относительно Украины. Они будут оказывать поддержку полиции в выполнении таких задач, как охрана критически важных объектов, наблюдение за воздушным пространством и логистика. Контингент будет выполнять свои задачи до 19 июня.

Кроме этого, в районе проведения двухдневной конференции будут действовать и другие меры безопасности, а также ограничения. Сообщается, что с 13 по 17 июня в районе саммита будут действовать ограничения воздушного пространства, которые будут касаться некоммерческих полетов и полетов беспилотников и других беспилотных объектов.

Также место проведения саммита будут патрулировать истребители F/A 18.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Сейчас известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.