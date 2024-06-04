Для Китая очень важно, чем закончится война России против Украины, - Кулеба

Позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Потому что если она закончится победой Украины, то дальнейшие действия Китая будут скованы. А если эта война закончится даже не победой, а навязыванием Россией ее стратегической инициативы, то есть когда они годами будут так понемногу наступать, а мы - понемногу отбиваться, несмотря на всю помощь, которую мы получаем, тогда, наоборот, это развязывает руки Китаю", - считает Кулеба.

По его словам, в Китае сейчас смотрят на реальный потенциал действий Запада и "очень внимательно все считают".

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"В Китае сейчас отдельные темы официальных правительственных исследований - на что способна страна, которая защищается против гораздо большего соседа и ядерной державы, и на что способны партнеры такой страны. И в конце они выйдут на выводы. Поэтому сейчас, если коротко, они находятся в позиции "Мы за мир, за все хорошее против всего плохого". Но у этой позиции есть гораздо более широкая логика, которая, в конце концов, определит судьбу мира", - спрогнозировал министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России отговаривать другие страны от участия в Глобальном саммите мира, который в середине июня состоится в Швейцарии.