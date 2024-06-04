На Покровском направлении российские захватчики 35 раз атаковали позиции Сил обороны, - Генштаб

Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. В настоящее время произошло 124 боевых столкновения. Наши защитники противодействуют многочисленным попыткам российских захватчиков атаковать и продвигаться в глубину нашей территории, наносят им эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого соприкосновения.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением шести ракет и 37 авиационных ударов с применением 51 КАБа, задействовали 359 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты совершили более 2100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с применением различных типов оружия.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Пять атак отражены, один бой продолжается в районе Волчанск. Российские захватчики успеха не имеют, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районах Берестового и Стельмаховки, где в настоящее время продолжается два боестолкновения. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов потерпели неудачу. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

По предварительной информации за текущие сутки враг потерял на этом направлении 61 человека. Уничтожены два автомобиля, повреждены танк, две артсистемы и один ЗРК.

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Боевые действия на Востоке

Северское направление остается одним из самых напряженных. С начала суток российские оккупанты осуществили 24 попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Белогоровки, Раздоловки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки. 15 атак уже отражены нашими защитниками, девять боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

В течение суток, предварительно, враг потерял живой силы 91 оккупанта погибшими и ранеными. Также нашими воинами уничтожено два танка, боевую бронированную машину, артиллерийскую систему и два средства РЭБ.

С начала суток на Краматорском направлении российские захватчики пять раз атаковали наши позиции в районах Калиновки, Ивановского и Клещиевки. Ситуация напряженная. Силами обороны принимаются меры по стабилизации ситуации на данном направлении.

На Покровском направлении российские захватчики 35 раз атаковали наши позиции в районах Зеленого Поля, Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового, Нетайлово и Невельского. 26 атак отражены нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Новоселовки Первой, где еще продолжается девять боестолкновений. Наши защитники сдерживают врага.

На Кураховском направлении 10 попыток противника приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Парасковиевки и Водяного были безуспешными.

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Ситуация на юге

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, продолжается бой в районе Малой Токмачки. Потери позиций недопущены, ситуация контролируется нашими защитниками.

На Приднепровском направлении российские оккупанты продолжают попытки оттеснить наших защитников от Крынок. Три штурмовые действия противника потерпели неудачу.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Удары по врагу

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, четыре средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

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