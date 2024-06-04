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На Львовщине представители ТЦК попали в ДТП, догоняя велосипедиста

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ДТП за участі ТЦК

3 июня на Львовщине, догоняя велосипедиста, отказавшегося показывать документы, представители ТЦК попали в ДТП. Мужчина упал с велосипеда, машина военных съехала в кювет.

Соответствующее видео распространили местные паблики в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Во Львовском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент, и заявили, что "по просьбе военнослужащих РТЦК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно. Далее гражданин начал убегать на велосипеде".

"Военнослужащие, которые были задействованы в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Поэтому догнали и пытались преградить ему путь. Но тому удалось убежать", - говорится в сообщении.

В ТЦК напоминают, что все граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК.

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Топ комментарии

  • Алексей Сулима b8041e43
    Як на безруких та безногих інвалідів з тяжкими контузіями непогано керують бусом,та досить бадьоро вискакують з нього )
  • Виталий 6b40280c
    Да ладно, какое там ДТП, обычная постановка и ИПСО!
  • Алексей Сулима b8041e43
    Іпсо!Всі знають,що людей живцем чавять тільки буряти та кацапи.
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