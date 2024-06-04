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США ввели санкции против Ирана за передачу БПЛА РФ

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Санкції США проти Ірану за передачу безпілотників РФ

США применили санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, занимавшихся производством ударных дронов и их передачей России.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и поставками БПЛА, которые режим Ирана предоставляет России, а также военизированным прокси-группировкам и партнерам с целью затягивания конфликта и дестабилизации региона", - сообщил он.

В частности, ограничения касаются четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar, которую США внесли в санкционный перечень ранее, а также против руководителя Iran Aviation Industries Organisation, дочерней организации Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.

Санкции были согласованы и введены вместе с Европейским Союзом.

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Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    НІ ПРО ЩО - Іран під санкціями уже 50 років - він продає всю нафту Китаю а звідти купляє все що треба
  • Всеволод Польохін
    Вражаюча реакція! Ще років через десять проти Північної Кореї...
  • Alex Asd
    Оперативно. И 3х лет не прошло. Это обязательно поможет.
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