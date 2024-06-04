5 человек удалось эвакуировать из Красногоровки, часть пути они преодолели пешком

3 июня из города Красногоровка Донецкой области удалось вывезти 5 человек, из-за российских обстрелов они были вынуждены пройти 4 километра до пункта эвакуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте полиции Донецкой области.

"Поскольку прорваться к этой улице без риска вызвать огонь на гражданских экипажу было невозможно, часть пути жителям пришлось преодолевать пешком", - рассказали правоохранители.

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Отмечается, что среди спасенных - двое мужчин 63 и 64 лет и три женщины - 46, 55 и 66 лет. Один из мужчин ранее был ранен и эвакуирован, но после выздоровления вернулся домой. На этот раз он покинул дом уже сознательно.

"Эти дни, перед тем, как мы уехали, был ад. Мы не знали, выживем или нет. Когда шли, над нами просвистел снаряд. Пешком шли где-то четыре километра. За ночь сгорело одно здание напротив", - рассказал эвакуированный житель Красногоровки Виктор Курчак.

Кроме того, полицейскому экипажу удалось эвакуировать раненого мужчину, которого вывез из Красногоровки на встречу эвакуационному экипажу местный житель.

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