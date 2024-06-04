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Украина передала США экс-военнослужащего Ленга, обвиняемого в убийстве во Флориде

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Україна видала США ексвійськового якого судять за вбивство

Крейга Ленга, который проходил службу в армии США, а затем воевал в Украине в рядах "Правого сектора", экстрадировали в Соединенные Штаты.

Об этом проинформировало Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Лэнг вскоре предстанет перед судом во Флориде, где ему предъявят "многочисленные обвинения", в частности связанные с двойным убийством, вооруженным ограблением, ложными данными в заявке на получение паспорта, кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах и злоупотреблением паспортом.

Отмечается, что экстрадиция Ленга из Украины состоялась после того, как Европейский суд по правам человека недавно отклонил его иск, который оспаривал экстрадицию в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

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Топ комментарии

  • Макс Яцык 867f68bd
    Оманский Нарик когда беню отдашь, там в Гуантанамо уже зае....лись ждать и себе с фсбэшником Елдаком место подготовь....
  • anna petrova fabee43b
    Кицюню, тут аж потрійна москальщина:

    1. напис москальскою
    (бог з ним)

    2. кадр з москальского контенту
    (ригати від якого хочеться)

    3. реклама москальского сайту в кінці. (нах тут не потрібна).
  • kergudu barbambiya
    https://vezha.ua/zatrymanogo-u-vinnytsi-bijtsya-pravogo-sektoru-vyrishyly-ekstraduvaty-do-ssha-de-jomu-**********-smertna-kara/ Тут більш детально про бійця.



    "США вимагають в України видати Крейга їм негайно для суду по справі про розбійний напад у Флориді і пишуть чорним по білому, що у випадку визнання його винним - збираються застосовувати смертну кару. А в Україні - смертна кара - заборонена з 1995 року. Тобто видавати будь-кого без письмових гарантій незастосування смертної кари Уряд України не має права. Але "єслі нєльзя, но очень хочется - то можна!" це головний принцип роботи прокуратури нашої. Достатньо згадати справу Тимура Тумгоєва, якого ГПУ І СБУ видали Росії по запиту ФСБ", - так прокоментував тоді подію адвокат Крейга Ленга.
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