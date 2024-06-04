США рассматривают возможность расширения разрешения на удары по территории России: все будет зависеть от ситуации на фронте, - Кирби

США могут изменить решение относительно ударов американским оружием по целям на территории России, и не исключили, что это разрешение может быть расширено. В Белом доме отметили, что готовы "корректировать свои условия" в зависимости от того, как развивается ситуация на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на брифинг советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Мы будем продолжать пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя", - заявил он.

И добавил, что не хочет забегать вперед "относительно решений, которые еще не были приняты".

"Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что будет нужно украинцам", - сказал Кирби.

Он также отметил, что Белому Дому понятны заявления и призывы президента Зеленского. Было потеряно время из-за задержки с помощью из США, и сейчас РФ усиливает атаки на Украину.

"Кто может обвинять президента Зеленского в том, что он хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства? Ведь его страна продолжает быть под атаками, особенно на фоне до сих пор последовательных усилий России подвергать опасности Харьков, один из их важнейших городов на севере", - объясняет Кирби.

Советник Белого Дома не исключил возможности расширения разрешения для Украины в будущем и отметил, что все будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Мы и в дальнейшем будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать пока. Но мы не будем отворачиваться от потребностей Украины. И мы будем продолжать пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя", - подытожил Кирби.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также сообщил, что США на Глобальном форуме мира будет представлять вице-президент Камала Харрис. Однако американская поддержка Украины остается неизменной.

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