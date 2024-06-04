Армия РФ за минувшие сутки нанесла 446 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки, 3 июня, российские захватчики атаковали 8 населенных пунктов Запорожской области. Наносили удары из авиации, БПЛА, обстреливали из артиллерии и РСЗО. Погибших и раненых нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В общей сложности, армия РФ нанесла 446 ударов по городам и селам Запорожской области:

авиационные удары - по Новоандреевке и Левадному;

Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку атаковали 177 БПЛА различной модификации;

из РСЗО враг бил по Работино, Малой Токмачке и Малиновке;

241 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки.

"Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.

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