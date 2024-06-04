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Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль на Саммите мира, но помогает РФ восстановить оборонно-промышленную базу, - Госдеп

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міллер

Соединенные Штаты поддерживают украинский Саммит мира и хотят, чтобы он был успешным, но не видят, как именно этому может способствовать китайская сторона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы захотел. Но пока трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России. Поэтому мы и в дальнейшем будем четко объяснять Китаю, что мы против таких действий, и будем привлекать к ответственности причастные к этому организации. Мы уже слышали, что наши европейские коллеги планируют делать так же", - пояснил он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Звичайно що мерзенні брехливі лицемірні китайці не можуть зіграти позитивну роль-бо вони мерзенні брехливі лицеміри...
  • Тонка червона лінія
    https://twitter.com/Monyavolya/status/1797578644698878321?t=K4BWWIImRvyDXetuGp4zjg&s=19 @ "В*%бали хаймарсами по Курской колонне и тем *******,что за Блэтгородом прятались,и били оттуда из С-300 по Харькову- под 400 жмуров и никакого жалеза.И тишина.И только трёхсотых вдоль дороги собирают.Но главное-по Харькову не стреляли.
    Таким должен быть внятный язык переговоров.".
  • Пересічний українець 3af2245a
    Китай ще наробить лиха. Але провина лежить і на заході. Захід накачує Китай технологіями, промисловістю і грошима; переносить у Китай виробництво і таке інше. Це схоже як німці за величезні гроші набудували у рашкостані військових бункерів.
    Ще Ленін казав - капіталісти настількі жадібні, що продадуть нам мило і мотузку, на якій ми їх повісимо. Не можна надавати перевагу недругу.
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