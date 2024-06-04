Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль на Саммите мира, но помогает РФ восстановить оборонно-промышленную базу, - Госдеп

Соединенные Штаты поддерживают украинский Саммит мира и хотят, чтобы он был успешным, но не видят, как именно этому может способствовать китайская сторона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы захотел. Но пока трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России. Поэтому мы и в дальнейшем будем четко объяснять Китаю, что мы против таких действий, и будем привлекать к ответственности причастные к этому организации. Мы уже слышали, что наши европейские коллеги планируют делать так же", - пояснил он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

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