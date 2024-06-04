Общие боевые потери РФ с начала войны - около 512 420 человек (+1290 за сутки), 7794 танка, 13 345 артсистем, 15 020 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 511 130 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 512 420 (+1290) человек,
- танков - 7794 (+15) единицы,
- боевых бронированных машин - 15 020 (+18) единиц,
- артиллерийских систем - 13 345 (+65) единиц,
- РСЗО - 1092 (+2) единицы,
- средств ПВО - 827 (+3) единиц,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 766 (+27) единиц,
- крылатых ракет - 2268 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 228 (+69) единиц,
- специальной техники - 2211 (+12) единиц.