Общие боевые потери РФ с начала войны - около 512 420 человек (+1290 за сутки), 7794 танка, 13 345 артсистем, 15 020 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 511 130 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 512 420 (+1290) человек,

танков - 7794 (+15) единицы,

боевых бронированных машин - 15 020 (+18) единиц,

артиллерийских систем - 13 345 (+65) единиц,

РСЗО - 1092 (+2) единицы,

средств ПВО - 827 (+3) единиц,

самолетов - 357 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 766 (+27) единиц,

крылатых ракет - 2268 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 18 228 (+69) единиц,

специальной техники - 2211 (+12) единиц.

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