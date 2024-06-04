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Французские военные находятся в Украине еще с начала большой войны, - экс-командующий полка морской пехоты Франции полка морской пехоты Франции де Йонг

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Caesar

Французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия на фронт в Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Valeurs Acteurs рассказал бывший командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг.

Он отметил, что 6 июня, во время торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, президент Франции Эмманюэль Макрон официально объявит об отправке французских военных инструкторов в Украину. При этом, по словам экс-командующего, французские военные находятся в Украине с первых дней полномасштабного вторжения.

"Французские инструкторы сопровождали гаубицы Caesar в Украину на каждом этапе их прибытия на фронт. После пересечения украинской границы техника как можно меньше останавливается перед прибытием на фронт, потому что становится очень уязвимой для российских атак. Французские инструкторы, сопровождающие оружие, тренируют украинских артиллеристов во время их движения, "иногда на обочине дороги". Тем более, что оборудование должно обслуживаться в течение всего пути в Украине, а потому регулярно требует французского ноу-хау", - отметил де Йонг

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию европейских стран, которые будут не против направить военных инструкторов в Украину для обучения будущих бойцов ВСУ.

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Топ комментарии

  • Андрей Стадник 889c02eb
    Коментаторам з ухилянтів це не зайде. Та більшості з вас цього й не зрозуміти, бо не побуваєте.

    В мене на поличці стоїть пляшка граппи та фото. Мій близький побратим. Француз. Девід. Загинув в мене на очах у січні 23-го.

    Зовсім небідна та самодостатня людина, що приїхала в Україну за покликом серця.

    Фото з ним разом тут викладати не збираюся. Хай вам краще таке зайде.

  • Victor Litarchuk
    Merci Paris
  • Всеволод Марчелло
    О! А от і кацап з своїм кирзовим "юмором". А до нього ще й якийсь дурник. Кирза йому, мабуть, смакує.
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