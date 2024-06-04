За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонщины: 4 человека получили ранения

За минувшие сутки под вражеским огнем оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Днепровское, Велетенское, Станислав, Томина Балка, Софиевка, Белозерка, Молодежное, Берислав, Михайловка, Золотая Балка, Нововоронцовка, Меловое и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, повреждены 15 частных домов, складское помещение и частные автомобили.

Кроме того, зафиксированы попадания в учебное заведение, детсад, аптеку, офисное здание, газопроводы, территорию агропредприятия.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения, добавил Прокудин.

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