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Удары германским оружием по территории РФ не угрожают эскалацией, - Шольц

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц про удари зброєю по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, которое поставляет его страна, приведет к эскалации.

Об этом он заявил в эфире радиостанции Antenne Bayern, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие для нанесения ударов по целям на территории РФ было тщательно продумано в сотрудничестве с союзниками.

Германский политик подчеркнул, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

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Разрешение Украине бить западным оружием по РФ

Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран.

Российский МИД угрожал, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "роковые последствия".

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Топ комментарии

  • Kindrat74
    "Он вам нічаво нє должєн" - і в даному випадку це дійсно так і є. Тому закрий пельку, не будь хамлом, як твій президент, і дякуй за надану величезну допомогу!
  • Gary Grant
    Та ти шо? Тоді давай Таурус. Не даєш? Тоді пи₴добол.
  • Yuri I 0e5ec1af
    можна і потрібно звичайно і далі просити і переконувати союзників в тому що удари по всій території свинопарашки з аеродромами і військовими заводами - справа абсолютно гуманна, не ескалююча і потрібна суто для оборони.
    але точно не в півнячому стилі нашого обісцяного бидло-клована.
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