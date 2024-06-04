Удары германским оружием по территории РФ не угрожают эскалацией, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, которое поставляет его страна, приведет к эскалации.

Об этом он заявил в эфире радиостанции Antenne Bayern, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие для нанесения ударов по целям на территории РФ было тщательно продумано в сотрудничестве с союзниками.

Германский политик подчеркнул, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

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Разрешение Украине бить западным оружием по РФ

Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран.

Российский МИД угрожал, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "роковые последствия".

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