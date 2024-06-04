За сутки на фронте почти 140 боестолкновений. Бои шли в районе Липцев и Волчанска, - Генштаб

За минувшие сутки, 3 июня 2024 года, на фронте в Украине произошло 137 боевых столкновений, 52 атаки Силы обороны отбили на Покровском направлении, которое сейчас является самым "горячим". Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"За минувшие сутки произошло 137 боевых столкновений", - отметил он.

Обстановка на Харьковщине

Ковалев также проинформировал, что на Харьковском направлении российские военные продолжают наступательные действия. В целом, по его словам, вчера произошло 11 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений. Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах Синьковки, Берестово Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

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Обстановка на Востоке

На Сиверском направлении Силы обороны Украины отбили 27 атак. В районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Выемка и Раздолевка Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 7 попыток противника прорвать оборону украинских войск в районах Калиновки, Нового, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Покровском направлении украинские воины отбили 52 атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Новопокровское, Птичье, Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

По данным Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Водяное, где российские захватчики при поддержке авиации 11 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении российские оккупанты совершили одну тщетную попытку прорвать оборону украинских войск в направлении населенного пункта Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении вчера произошло 7 боевых столкновений в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении российские захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

За минувшие сутки российские военные совершили пять бесполезных атак на позиции Сил обороны Украины на этом направлении.

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Утром 3 июня Генштаб сообщал, что продолжалась вражеская атака в районе Невского, ситуация была напряженная. Также происходил бой возле Ивановского.