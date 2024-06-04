Экс-футболист сборной Украины Иванисеня получил российский паспорт

Бывший хавбек сборной Украины 30-летний уроженец Кривого Рога Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское пропагандистское издание Sport24.

Что известно о предателе?

С 2021 года Иванисеня выступает за "Крылья Советов" из Самары. В Украине Дмитрий играл за "Шахтер", "Ильичевец", "Мариуполь" и "Зарю".

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В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины. Он сыграл против Эстонии (1:0).

Вместе с луганской командой Иванисеня выиграл бронзовые медали чемпионата Украины в сезонах 2019/20, 2020/21, а также играл в финале Кубка Украины 2020/21.