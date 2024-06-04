За минувшие сутки оккупанты 2200 раз обстреляли территорию Украины - Генштаб

Российские захватчики не прекращают обстрелов территории Украины. За минувшие сутки зафиксировано 2200 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"Российские оккупанты нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам три ракетных удара, применив 8 ракет, 62 авиаудара, в частности, с применением 56 управляемых авиационных бомб, осуществили 2200 обстрелов, среди них 128 - с применением реактивных систем залпового огня", - сказал он.

Ковалев отметил, что за минувшие сутки ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава, артиллерийское средство, два склада боеприпасов, четыре средства противовоздушной обороны российских военных.

Напомним, в течение суток произошло всего 137 боевых столкновений. 52 атаки Силы обороны отбили на Покровском направлении, которое сейчас является самым "горячим".

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