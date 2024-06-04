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Гражданам за рубежом, получившим статус "в розыске" в "Резерв+", нужно вернуться в Украину и прийти в ТЦК, - Минобороны

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Громадяни, які перебувають за кордоном, мають з’явитися до ТЦК

Военнообязанным украинцам, которые находятся за рубежом и получили статус "в розыске" в приложении "Резерв+", нужно вернуться в Украину и прийти в ТЦК.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ArmyInform, об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Прежде всего тем, кто приложение "Резерв+" скачал, но там статус "В розыске" появился, и если человек нарушил правила воинского учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не стал. Или не стал вообще - выехал, когда ему еще не было 17 лет, а вот сейчас пришло время. И так далее. Есть ряд причин", - пояснил он.

Таким гражданам надо связаться с ТЦК.

В то же время Лазуткин отметил, что вряд ли из этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-то существенное количество.

"Впрочем, мы понимаем объективно, что небольшой процент украинцев, которые находятся сейчас за рубежом, можно привлечь к мобилизационным процессам, и люди далеко не все планируют возвращаться в Украину. Но напомню, что те украинцы, которые находятся за рубежом, они так или иначе остаются нашими гражданами, и соответствующее законодательство на них распространяется", - добавил он.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Як малі діти... Хто повернеться у зелений концтабір...
  • Юрій Петрович 87df6b20
    тварі.що ви творите...ви свідомо добиваєте країну
  • vuiko dobrui
    зебіли ви серйозно ???ага вже вони розбіглися це робити, біжать аж падають !!! не для того воно платили, зе коркціонарем, по 10-15 тис. баксів що втекти з цього кацапо-совкового зе-дурдому, який будує влада 4-х разового ухилянта від служби в ЗС У 2014-19 років, "найвеличнішого зе-янелоха омаського, щоб повернутися і загриміни на фронт ...
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