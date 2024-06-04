На Буковине мужчины, задержанные во время попыток незаконного пересечения границы, будут доставляться сразу в ТЦК

В Черновицкой области мужчин, задержанных за попытку незаконного пересечения государственной границы, будут доставлять сразу в территориальные центры комплектования. Пограничники имеют право вызвать полицию, которая осуществит административное задержание и доставит военнообязанного в военный комиссариат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, это возможно при условии, если человек находится в розыске Нацполиции.

Какая процедура была раньше?

"Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, сотрудники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", - рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.

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Нововведения

Указано, что это одно из нововведений, предусмотренное постановлением Кабмина о проведении призыва на военную службу.

Как рассказал Заруднев, мужчину могут доставить с границы в ближайшее отделение центра комплектования, если он находится в розыске Нацполиции.

Он добавил, что коммуникация пограничников напрямую с работниками центров комплектования была и до нового закона о мобилизации, но сейчас она улучшилась.

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