190 тысяч женщин обновили данные в "Резерв+", - Минобороны

В приложении "Резерв+" свои данные обновили более 1,3 млн граждан, в том числе 190 тысяч женщин.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

За рубежом свои данные обновили более 18 тысяч человек.

В то же время среди людей, которые обновили данные через "Резерв+", 164 тысячи - это забронированные. Свои данные также внесли более 153 тысяч призывников и 90 тысяч человек, имеющих отсрочку.

"Такие у нас данные на сегодняшнее утро. Можем наблюдать довольно высокую активность людей, которые приложением "Резерв+" уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают. Такая общая картина", - сказал Лазуткин.

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