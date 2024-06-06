Финансирование украинского ВПК, импорт технологий из США и обслуживание американской техники - темы "Саммита Свободы" в Вашингтоне

Финансирование украинского ВПК, сложности импорта из США высокотехнологичной продукции, компонентов и технологий, а также вопросы обслуживания техники, которая передается партнерами для Украины - одни из главных тем первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина" в Вашингтоне.

Соорганизатором мероприятия выступила"Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины" (NAUDI), информирует Цензор.НЕТ.

"США выделяют чрезвычайно большую помощь для Украины, но мы хотели бы проговорить более целевое финансирование под развитие украинской оборонной индустрии: увеличение заказов именно у украинских предприятий", - заявил заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий

По его словам, украинский ВПК может в несколько раз увеличить собственное производство. "Главное - это финансирование контрактов на целевые программы, на финансирование именно украинской индустриальной базы и украинского ВПК для того, чтобы не покупать на деньги украинских доноров какие-то непонятные снаряды из третьих дальних стран, а закупать их напрямую в Украину для Украины. Это будет большим вкладом в нашу стойкость и обороноспособность. К тому же, это будет поддержкой экономики Украины", - сказал заместитель председателя NAUDI.

Еще один вопрос - сложная система экспортного контроля США, которая не позволяет Украине привлекать определенные высокотехнологичные изделия и высокие технологии из США. "Есть ряд американских компаний, которые очень бы хотели поделиться технологиями, продать их или даже создать совместные предприятия в Украине для того, чтобы совместить нашу индустриальную базу, производство и наш уникальный опыт войны с их инновациями", - сказал Высоцкий.

По вопросу нехватки мощностей для обслуживания техники, которая передается партнерами, Высоцкий отметил: "У нас есть ряд компаний, имеющих мощный опыт сервиса и ремонта техники и оружия. Мы бы хотели добиться решения на уровне американских властей о возможности обслуживания всех этих систем внутри Украины".