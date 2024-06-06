Спикер Палаты представителей Джонсон выступает за снятие ограничений для Украины относительно использования американского оружия в войне с РФ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что частичных разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Байдена, недостаточно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Джонсон планирует поднять этот вопрос в разговоре с администрацией Белого дома.

"Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", - заявил спикер.

Ранее в тот же день лидеры Демократической партии в Палате представителей также выразили надежду, что все ограничения на использование оружия США против России будут сняты.

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В частности, заместитель председателя фракции демократов в Палате представителей, конгрессмен Тед Лю сказал, что поддерживает снятие всех ограничений с украинской армии относительно использования американского оружия.

А глава фракции Пит Агилар добавил, что администрация президента США работает над предоставлением Украине инструментов, необходимых "для ведения войны и победы в войне".

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