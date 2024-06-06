Зеленский встретился с шейхом Катара Хамадом Аль Тани и рассказал ему о подготовке к Саммиту мира

В рамках рабочей поездки в Катар Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с эмиром страны - шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский поблагодарил шейха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН с осуждением полномасштабной российской агрессии.

"Рассчитываю на дальнейшую солидарность Катара с нашим государством в этот исторический момент", - отметил президент.

Кроме того, он отметил важность поддержки Украинской формулы мира со стороны Катара. Он также рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого будет освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев.

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Также президент поблагодарил Катар за содействие в возвращении насильно вывезенных Россией украинских детей и отметил его участие в соответствующей Международной коалиции. Стороны договорились продолжить сотрудничество в этом направлении.

Собеседники во время встречи обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и работу экспортного коридора в Черном море. Президент поблагодарил Катар за участие в инициативе "Зерно из Украины" и выделение средств на ее реализацию.

Владимир Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар.