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Зеленский встретился с шейхом Катара Хамадом Аль Тани и рассказал ему о подготовке к Саммиту мира

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Володимир Зеленський та шейх Катару Тамі бін Хамад Аль Тані

В рамках рабочей поездки в Катар Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с эмиром страны - шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский поблагодарил шейха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН с осуждением полномасштабной российской агрессии.

"Рассчитываю на дальнейшую солидарность Катара с нашим государством в этот исторический момент", - отметил президент.

Кроме того, он отметил важность поддержки Украинской формулы мира со стороны Катара. Он также рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого будет освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев.

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Также президент поблагодарил Катар за содействие в возвращении насильно вывезенных Россией украинских детей и отметил его участие в соответствующей Международной коалиции. Стороны договорились продолжить сотрудничество в этом направлении.

Собеседники во время встречи обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и работу экспортного коридора в Черном море. Президент поблагодарил Катар за участие в инициативе "Зерно из Украины" и выделение средств на ее реализацию.

Владимир Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар.

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Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
    А в Оман то заскочит? Ну за "инвестициями", как ранее...
  • Serhiy Talatynnik
    Та тому шейху ***** шо то за саміт і який клоун біля нього сидить і щось лепоче…..
  • Anatoly e5c219b9
    Ця жага інфантільного стада в Україні до тупого шоу привела до сотень тисяч смертей,збільшення окупованих теріторій,повної деградаціі.Жага до "халяви" і простих рішень(аля чтоб поришал) поставе остаточний хрест на Україні і її економікє(що від неї залишилось.І до багатьох досі не доходе,що обрання тупого ****** в презіденти привело до таких катострофічних наслідків.
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