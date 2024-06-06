Украина просит США научить больше пилотов для F-16, - Politico

Партнеры не обучают достаточно много украинских пилотов для управления F-16, учитывая количество истребителей, которое вскоре должна получить Украина.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что Украина говорит о 30 пилотах, которые имеют право немедленно начать обучение в США. Но администрация Байдена сообщила, что не имеет достаточное количество мест и может принять максимум 12 пилотов-стажеров.

Два других заведения в Дании и Румынии имеют подобную проблему с доступными местами для тренировок.

Politico утверждает, что во время серии встреч и звонков в течение последних нескольких недель Украина официально попросила США обучить дополнительное количество пилотов на базе Национальной гвардии Морриса в Тусоне, штат Аризона. Американские законодатели также оказывали давление на администрацию, чтобы она одобрила дополнительное обучение.

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Однако США сообщили украинским военным, что другие страны тоже стоят в очереди для подготовки на F-16, они не могут нарушить свои обязательства перед этими странами.

По словам спикера ВВС США, до конца сентября Национальная гвардия планирует подготовить 12 украинских пилотов на базе в Тусоне.

Неназванный бывший чиновник сообщил, что с такими темпами Украина не будет иметь полной эскадрильи подготовленных пилотов до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что первая группа украинских пилотов, завершивших обучение на F-16 в США, продолжит подготовку в Европе.

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