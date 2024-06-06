Путин угрожает поставлять дальнобойное оружие врагам западных стран

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что может начать передавать врагам западных стран дальнобойное оружие в ответ на поставки вооружений Украине.

Об этом он сказал в интервью редакторам иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Дальнобойное оружие для противников Запада - это "асимметричный ответ" на удары ракетами союзников по территории РФ

Так, Путин сказал, что считает, что удары высокоточными западными ракетами невозможны без участия западных военных, которые должны, по его словам, участвовать в выборе целей.

"Мы думаем, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?" - сказал диктатор.

В то же время он не уточнил, кому именно могли бы поставить российские ракеты. Американские военные базы с 2023 года несколько раз атаковали милитаризованные группировки, поддерживаемые Ираном, по западным торговым кораблям регулярно наносят удары вооруженные формирования хуситов в Йемене. В атаках чаще всего используются иранские ракеты и дроны. При этом Москва сама заинтересована в получении этих технологий у Тегерана.

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Кроме того, ракеты в сторону Южной Кореи и Японии регулярно запускает КНДР. Москва, по сообщению западных разведок, также покупала ракетные комплексы у Пхеньяна. Путин заявил, что Россия "высоко ценит" то, что Южная Корея не ведет прямых поставок оружия Украине.

Комментируя возможные поставки немецких дальнобойных ракет Киеву, Путин заявил, что это "окончательно разрушит" отношения между Москвой и Берлином.

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Западные военные инструкторы несут потери в Украине

По словам хозяина Кремля, страны Запада уже отправляют в Украину военных инструкторов и советников, которые несут там потери. Однако он не привел подтверждения своим словам.

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