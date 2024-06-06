Франция выделяет 650 млн евро на поддержку критической инфраструктуры Украины

7 июня президенты Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский подпишут два соглашения о выделении 650 миллионов евро займов и пожертвований Украине для поддержки местных властей и критической инфраструктуры, в частности - энергетической.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

"Французское агентство развития (AFD) предоставит "прогнозируемые средства в размере 400 млн евро в виде кредитов и 50 млн евро - в виде грантов до 2027 года с целью расширения своей деятельности в Украине. Средства будут направлены на поддержку энергетического и транспортного секторов", - говорится в материале.

Во втором соглашении говорится о создании двустороннего фонда на 200 миллионов евро, который будет поддерживать проекты с участием компаний с французской долей капитала. Речь идет о поддержке французских компаний в будущих тендерах в области энергетики, транспорта, водоснабжения, здравоохранения и сельского хозяйства.

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Как заявили в Елисейском дворце, эти средства будут использованы для финансирования "важных проектов, укрепления или дополнения неисправной энергетической инфраструктуры", поскольку они, в частности, подвергаются обстрелам и ударам со стороны России.

Напомним, 6 июня Зеленский прибудет во Францию, чтобы принять участие в торжествах к годовщине высадки союзных войск в Нормандии и для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.