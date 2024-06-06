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Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области

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нафтобаза

В ночь на 6 июня дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Telegram-каналы.

Местные власти заявили, что беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа.

"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны", - написал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, ночью 6 июня беспилотник атаковал Новошахтинский НПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, - росСМИ

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Топ комментарии

  • Urs
    дуже дивно, що на https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B012 цю нафтобазу , яка знаходиться всього за 60 км від кордону (тим більше - у тилах харківського угрупування російських військ), це перша атака.
  • Pawlo Kit
    Ну нарешті! А то я вже скучив за палаючими стратегічними об'єктами на території Мордору...
  • Яр Холодний
    Може дочекалися поки пальне завезуть?
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