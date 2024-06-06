Ночью в Запорожье и области были взрывы
Ночью 6 июня ударные беспилотники атаковали город несколькими волнами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ и местные паблики.
Около полуночи Воздушные силы сообщили об опасности ударных дронов для Запорожья.
"Внимание! Запорожье - в районе города вражеский БПЛА - оставайтесь в укрытиях!", - говорилось в заметке.
В 0.45 в Запорожье прогремели взрывы. Паблики сообщили о работе ПВО.
Через полчаса стало известно о новой группе шахедов на Запорожье.
В 1.19 местные паблики сообщили о новых взрывах в городе.
В 2.03 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Через несколько минут паблики сообщили, что в Запорожской области прогремел взрыв.
"Взрыв был слышен в Запорожье. Предварительно - баллистика с юго-востока", - предположили в Telegram-каналах.