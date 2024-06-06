Ночью в Запорожье и области были взрывы

Ночью 6 июня ударные беспилотники атаковали город несколькими волнами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ и местные паблики.

Около полуночи Воздушные силы сообщили об опасности ударных дронов для Запорожья.

"Внимание! Запорожье - в районе города вражеский БПЛА - оставайтесь в укрытиях!", - говорилось в заметке.

В 0.45 в Запорожье прогремели взрывы. Паблики сообщили о работе ПВО.

Через полчаса стало известно о новой группе шахедов на Запорожье.

В 1.19 местные паблики сообщили о новых взрывах в городе.

В 2.03 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Через несколько минут паблики сообщили, что в Запорожской области прогремел взрыв.

"Взрыв был слышен в Запорожье. Предварительно - баллистика с юго-востока", - предположили в Telegram-каналах.

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