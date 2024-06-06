Новости

На Хмельнитчине сбили вражеский "шахед", возник пожар на инфраструктурном объекте

2 4548
шахед

В результате атаки "шахедов" в Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"В одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте. Работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют наши работники ГСЧС. Травмированных или погибших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью силы ПВО уничтожили 17 вражеских беспилотников.

Также читайте: Ночью в Запорожье и области были взрывы

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 
ТОП-новости
все новости