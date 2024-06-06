Новости

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 515 000 человек (+1300 за сутки), 7828 танков, 13 433 артсистемы, 15 076 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

7 43322

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 515 000 российских оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 515 000 (+1300) человек,
  • танков - 7828 (+22) единиц,
  • боевых бронированных машин - 15 076 (+40) единиц,
  • артиллерийских систем - 13 433 (+48) единицы,
  • РСЗО - 1095 (+3) единиц,
  • средств ПВО - 831 (+1) единица,
  • самолетов - 357 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 846 (+41) единиц,
  • крылатых ракет - 2270 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 360 (+63) единиц,
  • специальной техники - 2230 (+7) единиц.

Также читайте: Из-за значительных потерь войска РФ подтягивают к границе с Харьковщиной новые подразделения, - Нацгвардия

Знищення російської армії

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3756 день москальсько-української війни.
    184!! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
    Арта 51!, броня 62!, логістика 63!
    22 танки та 50 арти непогано. Cпецтехніка продовжує радувати.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 515 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Onufri Zagloba
    Люблю круглі числа. Особливо щодо кількості дохлих кацапів.
  • Qq Qqq f1a4586b
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости