Общие боевые потери РФ с начала войны - около 515 000 человек (+1300 за сутки), 7828 танков, 13 433 артсистемы, 15 076 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 515 000 российских оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 515 000 (+1300) человек,

танков - 7828 (+22) единиц,

боевых бронированных машин - 15 076 (+40) единиц,

артиллерийских систем - 13 433 (+48) единицы,

РСЗО - 1095 (+3) единиц,

средств ПВО - 831 (+1) единица,

самолетов - 357 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 846 (+41) единиц,

крылатых ракет - 2270 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 18 360 (+63) единиц,

специальной техники - 2230 (+7) единиц.

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