Общие боевые потери РФ с начала войны - около 515 000 человек (+1300 за сутки), 7828 танков, 13 433 артсистемы, 15 076 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 515 000 российских оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 515 000 (+1300) человек,
- танков - 7828 (+22) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 076 (+40) единиц,
- артиллерийских систем - 13 433 (+48) единицы,
- РСЗО - 1095 (+3) единиц,
- средств ПВО - 831 (+1) единица,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 846 (+41) единиц,
- крылатых ракет - 2270 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 360 (+63) единиц,
- специальной техники - 2230 (+7) единиц.