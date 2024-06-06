На Восточном направлении за сутки произошло 98 боестолкновений, - ОСГВ "Хортиця"

На Восточном направлении, в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" за минувшие сутки произошло 98 боестолкновений. С начала суток - уже 23 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале ОСГВ "Хортиця".

"Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 39 авиаударов с применением 35 КАБов, 360 ударов дронами-камикадзе, совершил 3309 обстрелов позиций наших войск", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в восточной операционной зоне уже произошло 23 боевых столкновения.

"Вражеская армия продолжает вести обстрелы позиций наших защитников. Только за текущие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" уже зафиксировано 490 обстрелов и 15 ударов дронами-камикадзе", - добавили в ОСГВ "Хортиця".

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