ТЦК не может задерживать без полиции, а полиция без ТЦК не может вручать повестки, - СМИ

Работники ТЦК не могут без полиции задерживать граждан и доставлять в территориальные центры комплектования. В то же время полиция не может без работников ТЦК вручать повестки.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты, передает Цензор.НЕТ.

Так, в новом законе о мобилизации говорится, что самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия - только в определенных Законом случаях - имеет полиция. И наоборот - полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку.

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Полиция может задержать гражданина при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. При административном задержании в любом случае должен быть составлен протокол.

"О месте пребывания лица, задержанного за совершение административного правонарушения, немедленно сообщается его родственникам, а по его просьбе - также владельцу соответствующего предприятия, учреждения, организации или уполномоченному им органу... Административное задержание может длиться не более 3 часов", - пишет издание.

Поэтому в перечне лиц, осуществляющих доставку в ТЦК, отсутствуют работники ТЦК.

Полномочия ТЦК

Постановление Кабмина №560 определяет, что руководители районных или городских ТЦК обращаются в полицию для административного задержания и доставки в ТЦК лиц, а также принимают меры вместе с представителями полиции к административному задержанию и доставке в ТЦК лиц, отказывающихся от получения повесток или нарушивших правила воинского учета.

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Что именно имеется в виду под "принятием мер" - не конкретизируется, однако это не означает, что ТЦК таким образом уполномочили на осуществление задержания и доставки.

Полномочия полиции

Полицейский может провести административное задержание в случае отказа от получения повестки или же в случае отказа проследовать в районный (городской) ТЦК.

"Возникают вопросы относительно соответствия норм о доставке "в ближайший ТЦК" с постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487, согласно которому доставка лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП с целью составления протоколов происходит "в соответствующий ТЦК, в котором это лицо находится (должно находиться) на воинском учете", - пишет издание.

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