Греция присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей с территории РФ, - Лубинец
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Греция присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей в роли наблюдателя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Греция присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей в качестве наблюдателя. Благодарен за это решение и поддержку!" - отметил он.
По его словам, стран, которые приобщаются к коалиции, становится все больше, поэтому Украина ожидает больше помощи в вопросе возвращения украинских детей домой.
Ранее сообщалось, что тема возвращения похищенных украинских детей из РФ будет одной из главных на Глобальном саммите мира в Швейцарии.