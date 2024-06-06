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Зеленский пригласил президента Перу Болуарте на Глобальный саммит мира

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Перу Діною Болуарте

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Перу Диной Болуарте. Он пригласил коллегу принять участие в Саммите мира в Швейцарии и посетить наше государство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

Глава государства поблагодарил Болуарте за конкретные шаги в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Перу голосовала за ключевые резолюции ООН и прекращение статуса России как постоянного наблюдателя при ОАГ", - подчеркнул Зеленский.

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Президент также призвал коллегу принять участие в Саммите мира в Швейцарии. Это, по его словам, "усилит представительство Латинской Америки".

Кроме этого, Зеленский предложил Дине Болуарте посетить Украину "при удобном случае".

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Топ комментарии

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Довбодятел ти кончений,зеля!
    В країні війна,дєрьмак керує куди і скільки оружія виділяти,сирський виконує накази дєрьмака і не дає вчасно його на фронт,кібер спеціалістів посилають в штурмові атаки!
    Коли ти **** кончена відстанеш від УКРАЇНИ!
  • cavingos cavingos
    Движение ради движения. Покажите ему карту, пусть посмотрит где это Перу находится. Хотя после поездки на Филиппины надеется на остатки здравого смысла уже нет смысла.
    Пс президента Свазиленда ещё запроси.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Можливо я чогось не розумію, але що для України дасть той саміт миру? Нічого! Одне єдине, що він дає,так це те, що один бородатий гундоситй буде і дурити нарід і здобувати рейтинги. Краще б розібрався, чому не було укріплень біля Вовчанська і виправив ситуацію не тільки там, по всій лінії фронту. Точніше не він щоб розбирався і брав на контроль, бо пам'ятаємо про контроль в спасінні сержнта Журавля, а щоб цим зайцнялися толкові військові. Чому розмінували Чонгар і по чиєму наказу? Хто і по чиїй згоді розвів тут корупцію до найбільшин величин з моменту існування України? Хто знищив наші ракетні програми?
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