Смерть мужчины в ТЦК на Житомирщине: Начато расследование

По факту смерти мужчины в ТЦК на Житомирщине начато расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, гражданина доставили в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВВК. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимацию. 2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть", - говорится в сообщении.

Сейчас Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти военнообязанного. В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Смерть военнообязанного в ТЦК на Житомирщине

Напомним, ранее сообщалось, что в Звягельском ТЦК на Житомирщине у мужчины случился эпилептический приступ.

В ТЦК заявили, что нападение было вызвано длительным употреблением алкоголя. Речь идет о Сергее Ковальчуке.

Семья мужчины считает, что его убили. Врачи рассказали, что когда Ковальчук попал в больницу, то его состояние было крайне тяжелое. Диагноз, по словам врача, закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.

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