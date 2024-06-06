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Смерть мужчины в ТЦК на Житомирщине: Начато расследование

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На Житомирщині у ТЦК помер чоловік

По факту смерти мужчины в ТЦК на Житомирщине начато расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, гражданина доставили в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВВК. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимацию. 2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть", - говорится в сообщении.

Сейчас Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти военнообязанного. В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Смерть военнообязанного в ТЦК на Житомирщине

Напомним, ранее сообщалось, что в Звягельском ТЦК на Житомирщине у мужчины случился эпилептический приступ.

В ТЦК заявили, что нападение было вызвано длительным употреблением алкоголя. Речь идет о Сергее Ковальчуке.

Семья мужчины считает, что его убили. Врачи рассказали, что когда Ковальчук попал в больницу, то его состояние было крайне тяжелое. Диагноз, по словам врача, закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.

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Топ комментарии

  • Tychus Findlay
    Враховуючи заключення лікаря, то його забили практично до смерті. А тепер скажіть чи сильно відрізняються ті, хто це зробив, від бойових бурятів *****?
  • Cazzag
    Симптоми відповідають діагнозу. При епілепсії завжди ламаєтся щелепа та виникає черепно-мізкова травма... Упокой душу безвинно померлого.
  • Vladimir Znamerovsky
    Так так перелом нижньої щелепи...
    При епілепсії нижня щелепа навпаки затискається. Між зубами кладуть навіть патичок щоб язика не відкусив.
    Чувака відп@здили добре "важкопоранені і інваліди" з фронту що зараз працюють в ТЦК.
    Я так розумію, що всі попередні смерті "епілєптиків" від черепно-мозгових травм здійснювались саме таким чином.
    То вбивство людини. І тут не треба ніяко дискредитації з буку Кремля. За попередні вбивства так ніхто і не сів.
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