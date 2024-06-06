Байден может объявить новый пакет помощи Украине на $225 млн уже на этой неделе, - Reuters

США в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. На этот раз сумма финансирования может составить 225 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Однако никаких деталей пока нет. Агентство предполагает, что объявление о новом пакете помощи состоится 6 или 7 июня.

Информация о новой партии оружия и техники появилась перед встречей президентов США и Украины Байдена и Зеленского. Переговоры должны состояться в четверг, 6 июня, во время мероприятий, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

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Напомним, Правительство Исландии решило сделать второй взнос в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма этого взноса составит 667 тысяч евро.