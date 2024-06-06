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Байден может объявить новый пакет помощи Украине на $225 млн уже на этой неделе, - Reuters

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байден,зеленський

США в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. На этот раз сумма финансирования может составить 225 миллионов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Однако никаких деталей пока нет. Агентство предполагает, что объявление о новом пакете помощи состоится 6 или 7 июня.

Информация о новой партии оружия и техники появилась перед встречей президентов США и Украины Байдена и Зеленского. Переговоры должны состояться в четверг, 6 июня, во время мероприятий, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии.

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Напомним, Правительство Исландии решило сделать второй взнос в Фонд поддержки энергетики Украины. Сумма этого взноса составит 667 тысяч евро.

Топ комментарии

  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Хєхє а п@дарів руснявих прокинули на 80 річча висадки
  • Тонка червона лінія
    @ видання The Wall Street Journal https://www.wsj.com/politics/policy/joe-biden-age-election-2024-8ee15246 пише :
    "Президент Джо Байден вже є найстарішим керівником у Білому домі і має намір залишитися там на другий термін.
    Але, за словами деяких людей, які зустрічалися з ним на закритих нарадах останніми місяцями, президент часом поводився дивно - «вішав» довгі паузи, по-різному представляв аргументи, відчував складнощі з викладом своєї позиції."
    Як зазначається, на цю тему репортери The Wall Street Journal протягом кількох місяців поговорила з більш ніж 45 людьми.
    Тож, зважаючи на такі обставини, надважливим видається рішення команди Байдена щодо особи, яка буде претендувати нв посаду віце-президента на виборах у листопаді цього року.
  • Pavlo Bubenko
    Амери у особі українофоба Байдена чудово опанували процес вішання локшини на вуха українцім і всьму світові! Ще й близько не завершилося надання попередньої допомоги у величезному обсязі 1,2 млрд. дол., з якої надійшло усього нічого, а про решту - вже забуто, як на чаззі готова обіцянка-цяцянка чергової допомоги! Бере приклад з Павела - вже як півроку минуло з обіцяного мільйона снарядів для ЗСУ, а на повірку виявилося, що зібраніх коштів вистачило лише на 200 тисяч... Та й ті ще остаточно в Україну не потрапили!
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