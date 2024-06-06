Первый этап скрининга законодательства Украины на соответствие праву ЕС уже завершен, - Стефанишина

Первую фазу процесса скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС уже завершили. После этого в Киев прибыла делегация Европейской Комиссии, ответственная за проведение скрининга с европейской стороны, для подготовки нового этапа двусторонних встреч.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

"Рада поздравить всех нас с завершением первого этапа - более 30 пояснительных сессий в рамках процесса официального скрининга. Украинские делегации в рамках сессий получили полезный опыт и необходимые знания, чтобы продолжать наше уверенное движение к полноценному членству", - подчеркнула она.

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Делегация Еврокомиссии, прибывшая в Украину, ответственна за проведение скрининга с европейской стороны.

Европейскую делегацию возглавил, представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению (DG NEAR) Марко Йорна, председательствующий на встречах по проведению скрининга.

Во время первого дня консультаций речь шла о методах и подходах проведения следующего этапа оценки украинского законодательства, а также ожиданиях от украинской стороны.

"Подробно обсудили каждый из переговорных разделов, по которым происходили разъяснительные сессии", - добавила вице-премьер.

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